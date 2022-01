Auto überschlägt sich in Ankum mehrfach – Fahrer leicht verletzt

Spektakulärer Unfall in Ankum: Ein 18-Jähriger aus Steinfurt wurde dabei leicht verletzt.

imago-images/Roland Kenzo

Ankum. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Steinfurt hat einen spektakulären Unfall in Ankum in der Nacht zu Samstag leicht verletzt überstanden. Sein Wagen überschlug sich mehrfach.

Wie die Polizei in Bersenbrück auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall um 3.20 Uhr am frühen Samstagmorgen. Der 18-Jährige war mit dem Auto auf der Straße Tütingen von Ueffeln kommend in Richtung Ankum unterwegs, als der Wa