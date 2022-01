Kita-Anmeldung via Internet in der Samtgemeinde Bersenbrück: So funktioniert's

Kita-Anmeldungen in der Samtgemeinde Bersenbrück werden ab Samstag, 15. Januar 2022, online entgegengenommen (Symbolfoto).

dpa/Bernd Thissen

Bersenbrück. Premiere in der Samtgemeinde Bersenbrück: Die 15 Kindertagesstätten in den sieben Mitgliedsgemeinden nehmen die Anmeldungen für das am 1. August 2022 beginnende Kita-Jahr erstmals online entgegen. Das Online-Portal wird am Samstag, 15. Januar 2022, aktiviert.

Eltern, die ihre Kinder für das Kita-Jahr 2022/2023 anmelden möchten, sollten dazu im Internet das Portal "Little Bird" (www.little-bird.de) aufrufen. Auf dieser Internetseite, die bereits von bundesweit etwa 300 Kommunen für Anmeldungen ge