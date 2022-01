Ärger über Stolperfallen auf Gehwegen und Straßen in Alfhausen

Muss das so? Wohl nicht, ist sich Erich Olderding sicher. Der Alfhausener ärgert sich über Dellen in Gehwegen.

Erich Olberding

Alfhausen. Die Arbeiten am Fernwärme- und Glasfasernetz hinterlassen Spuren auf Alfhausens Straßen. Bewohner sind irritiert über Dellen im Pflaster und herausragende Steine.

Erich Olberding wies schon vor Wochen die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass das Pflaster auf dem Gehweg an der Bramscher Straße stellenweise eingedrückt sei. Außerdem sei das Rasenrondell in der Einmündung der Lärzer Straße in die Straße