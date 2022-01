Graffiti-Künstler verschönert Kinder- und Jugendtreff in Eggermühlen

Bürgermeister Markus Frerker freut sich mit Fiona Elbert, Jonas Vogt, Till Stottmann, Julia Frei und Sozialpädagogin Sarah Kleine Klausing (von links) über das gelungene Graffiti im Kinder- und Jugendtreff.

Samtgemeinde Bersenbrück

Eggermühlen. Frisch leuchten die Graffiti-Farben an der Wand im Kinder- und Jugendtreff in Eggermühlen. Die Motive waren zuvor in einem Wettbewerb unter den Kindern ausgeschrieben worden.

Richtig cool sieht die neu gestaltete Wand schon von außen beim Blick durchs Fenster aus, stellten die Kinder fest, die zur Preisverleihung kamen. Sarah Kleine Klausing, die als Sozialpädagogin des Jugendbüros der Samtgemeinde Bersenbrück a