Rettungsschwimmer aus Quakenbrück an der Ostsee im Einsatz

Eine Woche lang haben Rettungsschwimmer ehrenamtlich den Strand von Pelzerhaken gesichert. Mit dabei: Lennard Brinkmann.

Florian Temme/DLRG Quakenbrück

Quakenbrück. Wohin geht es in den Sommerferien? Zum Jahresanfang stellen sich viele Menschen diese Frage. Für Lennard Brinkmann aus DLRG Quakenbrück ist das Ziel klar. Er will wieder als Rettungsschwimmer an der Ostsee im Einsatz sein.

Jedes Jahr nutzen viele Mitglieder der DLRG ihren Urlaub oder ihre Ferien, um als Rettungsschwimmer an der Nord- und Ostseeküste tätig zu sein. Lennard Brinkmann von der DLRG Quakenbrück erzählt, wie es ist die eigenen Ferien zu opfern, dam