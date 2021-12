Bauarbeiten für Dobelmann-Projekt am Ankumer See starten 2022

Fotovoltaik und Erdwärme sollen die Appartementhäuser am Ankumer See energieautark machen.

mg Architekturgesellschaft

Ankum. Nach dem Kauf des Fürsten Forest in Fürstenau bringt der Ankumer Geschäftsmann Georg Dobelmann ein weiteres Projekt voran: Anfang Januar 2022 soll der Bau von energieautarken Ferienapartments am Ankumer See beginnen.

Mit dem Kauf des Ferien- und Freizeitparks Fursten Forest in Fürstenau machte Georg Dobelmann im Dezember Schlagzeilen. Während andere sich schon auf die Weihnachtstage freuten, verbrachte der Ankumer Geschäftsmann zwei intensive