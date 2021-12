Feuer in Schweinestall mit 1000 Tieren in Rieste

In einem Technikraum eines Schweinestalls in Rieste brach am Dienstagmorgen ein Feuer aus.

NWM-TV

Rieste. In einem Schweinestall in Rieste ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gut 100 Feuerwehrleute aus Rieste, Ankum und Alfhausen waren im Einsatz, um die rund 1000 Schweine vor den Flammen zu retten.

Um 7.45 Uhr wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rieste, Ankum und Alfhausen alarmiert. In einem Schweinstall an der Stickteichstraße in Rieste hatte ein Nachbar ein Feuer entdeckt. Die Feuerwehren rückten mit rund 100 Kamerade