Für das Hotel Piazza mit Restaurant plant Michael Schrey einige Veränderungen.

Ilona Ebenthal

Rieste. Voller Tatendrang ist Michael Schrey, der am 1. November 2021 als neuer Geschäftsführer der Alfsee GmbH angetreten ist. Er hat spannende Pläne für das neue Jahr.

Michael Schrey macht in diesem Jahr keinen Weihnachtsurlaub, sondern nutzt die ruhigere Zeit „ohne Anrufe und E-Mail-Flut“, um sich in „die großen Themen“ rund um den Alfsee einzulesen. Er will sich außerdem „das Treiben in Ruhe anschauen“.