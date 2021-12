Landkreis bietet Impfungen für Kinder im Bersenbrücker Gymnasium an

Im Bersenbrücker Gymnasium können Kinder geimpft werden. (Symbolfoto)

dpa/Britta Pedersen

Bersenbrück. Der Landkreis Osnabrück bietet in den kommenden zwei Wochen im Gymnasium Bersenbrück Corona-Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an. So können Termine gebucht werden.

Die Termine für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sowie für die erste Januarwoche können unter www.corona-os.de/impfen gebucht werden, teilt der Landkreis mit.Die Mobilen Impfteams des Landkreises sind im Gymnasium Bersenb