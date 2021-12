Grünen-Ortsverband wehrt sich gegen neue Autobahn-Auffahrt in Rieste

Der Niedersachsenpark soll durch die neue Anschlussstelle noch besser mit der Autobahn verbunden werden.

Marcus Alwes

Rieste. Der Ortsverband der Grünen in der Samtgemeinde Bersenbrück will die neue Zufahrt zur A1 in Rieste verhindern. Dazu bittet er die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat um Unterstützung-

"Ist der Bau einer Autobahnabfahrt in Rieste wirklich noch zeitgemäß? Sind die Planungsprämissen aus dem Jahre 2012 noch belastbar, um diesen ökologischen Einschnitt und die finanzielle Belastung für den Steuerzahler zu rechtfertigen?" Dies