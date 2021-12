Am Montag wird in Rieste mit einem mobilen Team geimpft (Symbolfoto).

Rieste. Die Gemeinde Rieste will gut durch den zweiten Corona-Winter kommen. Dafür gibt es am Montag, 20. Dezember 2021, eine Impfaktion in der Riesterei und ab Januar das erste Testzentrum im Alfseedorf.

Auf der Gemeinderatssitzung wünschte Bürgermeister Christian Scholüke (SPD) den Zuhörern zum Abschied nicht nur ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, sondern auch Gesundheit. Die Sitzung in der Jugendherberge hätte unter 3G-Bed