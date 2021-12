Zwei Jahre war das St.-Reginen-Stift provisorisch in Bersenbrück untergebracht. Nun nahm es Abschied und kehrte nach Fürstenau zurück.

Franz Buitmann

Bersenbrück/Fürstenau. Sie sind wieder da: Die Bewohner haben den Neubau des Altenheims St.-Reginen-Stift in Fürstenau bezogen. Während der zweijährigen Bauzeit waren sie zu Gast in Bersenbrück, wo man sie jetzt auch wie liebe Gäste verabschiedete.

Wo bringt man die 42 Bewohner eines Altenheims angemessen unter, das man komplett abreißen und neu bauen will? Am besten in einem Altenheim in der Nähe. Für das St.-Reginen-Stift traf es sich, dass im 20 Kilometer entfernten Bersenbrück End