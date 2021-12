Hinter der Fassade des Bersenbrücker Rathaus gibt es viel Sanierungsbedarf.

Anika Franke

Bersenbrück. Von außen wirkt das Bersenbrücker Rathaus proper. Aber hinter der Fassade gibt es einen immensen Sanierungsbedarf. Die Sanierung wird mindestens zwei Jahre dauern. Wie teuer sie wird, kann die Samtgemeinde noch nicht absehen.

In seiner Dezember-Sitzung am Mittwoch in Ankum beauftragte der Samtgemeinderat die Bauverwaltung, die Planung in Angriff zu nehmen. Wie kompliziert das Ganze wird, hatten Bürgermeister Michael Wernke und Bauamtsleiter Reinhold Heidemann zu