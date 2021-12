Mehr Sicherheit an der Stickteich-Kreuzung in Rieste gefordert

Immer wieder kommt es im Bereich der Stickteich-Kreuzung zu Unfällen (Archivbild).

Marcus Alwes

Rieste/Neuenkirchen-Vörden. Nach zuletzt mehreren Unfällen fordern sowohl die CDU Neuenkirchen als auch der Landtagsabgeordnete Christian Calderone (CDU) Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit an der Stickteich-Kreuzung bei Bieste.

Zuletzt hatte es an der Kreuzung allein an einem Tag gleich zwei Unfälle gegeben. Die CDU Neuenkirchen hat nicht zuletzt deshalb nun einen "Offenen Brief" verfasst und nach Angaben ihres Vorsitzenden Tobias Lahrmann an Landtagsabgeordn