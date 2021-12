Smart-Home-Technik auch in der eigenen Küche: Jan Rauschenbach freut sich über die Auszeichnung.

Miriam Heidemann

Bersenbrück. Als er das Haus seiner Eltern entkernte, fand Jan Rauschenbach seinen Traumberuf. Der Bersenbrücker begann eine Ausbildung zum Informationselektroniker und ist nun als Bundessieger ausgezeichnet worden.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) ehrt jedes Jahr im Dezember in über 130 Gewerken die Besten ihres Faches. Mit dem Leistungswettbewerb "Profis leisten was" (PLW) will der ZDH für das Handwerk werben und begabte Auszubildende