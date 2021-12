Feuerwehr mit großem Aufgebot am Alfsee in Rieste im Einsatz

Zu einem Einsatz am Alfsee-Campingpark wurden am Samstag die Feuerwehren gerufen (Symbolbild).

dpa/Carsten Rehder

Rieste. Wegen eines Brandes im "Alfen-Saunaland" am Alfsee in Rieste ist am Samstag ein großes Aufgebot an Feuerwehrleuten alarmiert worden. Die Situation entpuppte sich allerdings als weniger dramatisch, als zunächst zu befürchten war.

Am späten Nachmittag um kurz nach 17 Uhr erfolgte die Alarmierung durch die Rettungsleitstelle mit dem Einsatz-Stichwort "Feuer Gebäude". Daraufhin rückte nicht nur die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Rieste aus, sondern auch Kamer