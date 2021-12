Eine offene Impfaktion findet am Samstag, 11. Dezember, in der Bersenbrücker Vincentiuskirche statt. (Symbolfoto)

dpa/Oliver Berg

Bersenbrück. Nicht nur in Hausarztpraxen und bei den Aktionen des Landkreises können sich Bürger gegen Corona impfen lassen. Am Samstag, 11. Dezember, findet auch in der St. Vincentiuskirche in Bersenbrück eine offene Impfaktion statt.

Die katholische Kirchengemeinde St. Vincentius und die Praxis Dr. Regina Heitlage bieten am Samstag, 11. Dezember 2021, von 11.30 bis 16 Uhr in der Kirche ein offenes Impfen für alle Personen ab dem 30. Lebensjahr an, teilt die Bersenbrücke