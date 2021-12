Am vierten Advent erstrahlen in Bersenbrück Marktplatz und Klosterpforte

Noch schöner als in der "Night of Light" 2020 sollen am vierten Advent Marktplatz und Klosterpforte in Bersenbrück leuchten.

Foto-Hölzen Werbefotografie

Bersenbrück. Die Welt leidet am Corona-Blues. In Bersenbrück will Laurens Tomoor am 19. Dezember ein sichtbares Zeichen dagegen setzen und den Marktplatz samt Klosterpforte zum Leuchten bringen.

Auch wenn 2021 längst nicht alles so lief wie geplant, konnte Laurens Tomoor Dinge verwirklichen, die in Erinnerung bleiben: Der Student und Jungunternehmer brachte im April das neue medizinische Versorgungszentrum der Stadt