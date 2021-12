Acht neue Alltagsbegleiterinnen in der Samtgemeinde Bersenbrück

Die frisch ausgebildeten Alltagsbegleiterinnen gehen gut gelaunt an ihre Aufgaben heran und unterstützen Betroffene in deren Haushalten.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Acht Alltagsbegleiterinnen sind in der Samtgemeinde Bersenbrück ausgebildet worden. Sie werden dringend gebraucht und haben bereits feste Arbeitsplätze in lokalen Haushalten.

Es gibt bereits mehr als 30 ausgebildete Kräfte in der Samtgemeinde, mit den jetzigen Kursteilnehmerinnen sind weitere acht hinzugekommen. Sie sind bereits in verschiedenen Haushalten im Einsatz, teils auch in mehreren, teilt die Samtgemein