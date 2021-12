Griechisches Restaurant eröffnet am 9. Dezember in Kettenkamp

Spezialtäten aus der griechisch-mediterranen Küche gibt es künftig in der Gaststätte Klaus in Kettenkamp.

Anita Lennartz

Kettenkamp. Jetzt kehrt wieder Leben ein in die frisch sanierte Gaststätte Klaus in Kettenkamp. Am 9. Dezember eröffnet Familie Tsakalos ein griechisches Restaurant. Allerdings läuft der Neustart wegen Corona anders als geplant.

Die Sanierungsarbeiten der Gaststätte Klaus an der Hauptstraße sind abgeschlossen, das sollte eigentlich am Sonntag, 5. Dezember, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Doch Corona meint es nicht gut mit der Gastronomie, v