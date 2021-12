Der TuS Bersenbrück, hier mit Patrick-Emmanuel Papachristodoulou am Ball, muss in den letzten beiden Spielen des Jahres alles in die Waagschale werfen.

Archivfoto/Rolf Kamper

Bersenbrück. Die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück müssen im Heimspiel am Sonntag, 5. Dezember 2021, (15 Uhr) gegen den FC Hagen/Uthlede dringend einen Sieg einfahren, um weiterhin eine realistische Chance auf die Aufstiegsrunde zu haben.

Das letzte Heimspiel des Jahres steigt am Wochenende auf dem Kunstrasenplatz im Hemke-Stadion. Dann unter den verschärften Corona-Bedingungen. So ist ein Zugang (ausschließlich am Freibad) zum Sportplatz nur mit der 2G-Regel möglich. Das he