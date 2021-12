Lupinen enthalten viel Eiweiß und sind gesund.

Dettmer

Kettenkamp. Lupinen kennen die meisten Menschen als bunt blühende Gartenblumen. Doch in den Pflanzen steckt noch viel mehr und das will Familie Dettmer aus Kettenkamp zeigen. Warum Du auch Lupinen probieren solltest.

In diesem Artikel erfährst Du:Warum Lupinen so gesund sind.Wie Lupinen angebaut werden.Wie Lupinen zubereitet werden.Kaffee, Bolognese oder eine Gyros-Suppe: All das lässt sich aus Lupinen herstellen und die schmecken nicht nur, sie sind au