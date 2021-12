Warum das Gasthaus "Grüner Wald" in Ankum schließt

Das Gasthaus" Grüner Wald" in Ankum.

Martin Schmitz

Ankum. Zum Jahresende schließt das Gasthaus "Grüner Wald" in Ankum, weil Pächter Martin Cürten nach sieben Jahren etwas Neues ausprobieren möchte. Wie geht es nun im "Grünen Wald" weiter?

Der "Grüne Wald" war einst ein Ausflugslokal, einen halben Sonntagsspaziergang von Ankum entfernt im Wald gelegen, auf einer Hügelkuppe in Tütingen an der Straße nach Ueffeln. Im Laufe der Zeit wurde daraus ein Restaurant, in das man geht,