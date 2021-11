Orhan und Meral Tapeş freuen sich auf ihre Gäste in ihrem Restaurant „Ankumer Nostalgie“.

Miriam Heidemann

Ankum. Neuer Name, neuer Pächter, neues Konzept: Im ehemaligen Kartoffelhaus an der B214 in Ankum eröffnet Orhan Tapeş am 3. Dezember 2021 das Restaurant „Ankumer Nostalgie“.

In den rustikal ausgestatteten Räumen des Ankumer Gasthauses an der Bundesstraße 214 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Weihnachtliche Dekoration schmückt die Sitzecken. Während Orhan Tapeş hinter der Theke gerade die Getränke für di