Fahrt ins Nirgendwo: Navi führt Quakenbrücker in Bersenbrück in die Irre

Weil er sich auf sein Navigationsgerät verlassen hatte, endete die Autofahrt für einen Quakenbrücker im Straßengraben (Symbolfoto).

dpa/Tobias Hase

Bersenbrück. Wer sich beim Autofahren zu sehr auf sein Navi verlässt, der ist verlassen. So erging es einem Quakenbrücker jetzt in Bersenbrück, der den Anweisungen blind vertraute.

Ein 25-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in Bersenbrück unterwegs, wollte auf der Bokeler Heide in Richtung Bundesstraße 68 fahren. Der Mann ließ sich dabei von seinem Navigationsgerät leiten, ohne zu genau