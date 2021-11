Aus Mangel an Beweisen sprach das Amtsgericht Bersenbrück einen Mann frei vom Vorwurf der Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer.

Miriam Heidemann

Bersenbrück. Wer saß am Steuer des Mercedes, der in Ueffeln im Graben landete? Weil das Amtsgericht Bersenbrück das nicht zweifelsfrei klären konnte, sprach es einen 31-Jährigen aus Mangel an Beweisen frei.

Angeklagt war der jetzt in Osnabrück wohnende Mann der vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr mit 1,47 Promille Alkohol im Blut. Hintergrund war ein Unfall am 26. Mai auf der Kreisstraße 165 in der Kurve beim Steinbruch in Ueffeln. Dort lag g