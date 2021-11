Besian Krasniq aus Bersenbrück will in den Landtag

Ab jetzt ist er eine „alte Socke“. Besian Krasniq, gerade mal 25 Jahre alt, hat politische Pläne.

Martin Schmitz

Bersenbrück. Für Besian Krasniq aus Bersenbrück läuft es gut zurzeit. Nun wirft der neue Landesvorsitzende der niedersächsischen Jusos erneut seinen Hut in den Ring: Er möchte den Landtagswahlkreis Bersenbrück für die SPD erobern.

Das könnte schwierig werden. Der Wahlkreis besteht aus dem Altkreis Bersenbrück im Osnabrücker Nordland plus der südoldenburgischen Gemeinde Damme. Der Raum gilt als CDU-Hochburg, in der es SPD-Vertreter bestenfalls über die Liste in den La