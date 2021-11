Nach tödlichem Wohnungsbrand in Alfhausen: Polizei nennt Brandursache

Die Alfhausener Feuerwehr löschte den Brand in einem Mehrfamilienhaus, konnte dem Rollstuhlfahrer aber nicht mehr retten.

Feuerwehr Alfhausen

Alfhausen. Bei einem Wohnungsbrand in Alfhausen ist am Sonntagabend ein 62-jähriger Mann gestorben. Am Dienstag hat die Polizei nun Einzelheiten zur Brandursache bekannt gegeben.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, habe ein technischer Defekt das Unglück ausgelöst. Demnach war in der Wohnung des 62-jährigen Rollstuhlfahrers ein Mehrfachstecker, in dem mehrere Elektrogeräte angeschlossen w