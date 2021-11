In Alfhausen musste die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Gebäudebrand ausrücken.

Michael Gründel

Alfhausen. Zu einem Gebäudebrand in Alfhausen ist die Feuerwehr am Sonntagabend ausgerückt. In einer Wohnung im Erdgeschoss fanden die Einsatzkräfte ein leblose Person in einem Rollstuhl.

Nähere Angaben zu den Personalien des Toten konnte die Polizei am Sonntagabend noch nicht machen. Eine Nachbarin hatte den Rauchmelder gehört und daraufhin die Feuerwehr verständigt, die kurz nach 21 Uhr zum Einsatz in die Lärzer Straße auf