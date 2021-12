Klaus Stegemann inmitten seiner Menschenplastiken. Für die Gestaltung des Bürgerkreisverkehrs bei der Gaststätte Klaus hat sich der Gartenbauer viele Gedanken gemacht

Miriam Heidemann

Kettenkamp. Die Arbeiten am Bürgerkreisel in Kettenkamp sind bald abgeschlossen. Klaus Stegemann hat das Kunstprojekt konzipiert und an der Ausführung gearbeitet. Nun berichtet er, welche Ideen hinter der Gestaltung stecken.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Landkreis Osnabrück die vielbefahrene Kreuzung an der östlichen Kettenkamper Ortseinfahrt zu einem Kreisverkehr umbauen lassen. Hier treffen die Kreisstraße 131 und die Kreisstraße 164 aufeinander. Wer