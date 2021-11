Bersenbrücks Kapitän Marc Flottemesch (kniend) hat sich mit seinen Mitspielern auf den Endspurt in der Qualifikationsrunde eingeschworen.

Archiv/Christian Hesse

Bersenbrück. Vor dem Heimspiel am Sonntag, 21. November 2021, (14 Uhr) liegen die Oberliga-Kicker des TuS Bersenbrück nicht mehr auf einem Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Gegen den Rotenburger SV will der TuS zurück in die Erfolgsspur.

Nach der Auswärtsniederlage in Oldenburg ist die Elf von Trainer Farhat Dahech auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Das würde nur die Teilnahme in der Abstiegsrunde bedeuten. Mit einem Zähler Rückstand nimmt der Oberligist nun d