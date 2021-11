Weihnachten mit André Rieu: Das Gloria-Kino Ankum zeigt einen bislang unveröffentlichten Konzertfilm.

André Rieu Productions BV

Ankum. Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit zeigen 200 Kinos in Deutschland am 4. und 5. Dezember 2021 exklusiv „Christmas with André Rieu“. Das Gloria-Kinocenter in Ankum ist dabei.

Die Weihnachtskonzerte des Stargeigers und Dirigenten sind legendär, teilt das Gloria-Kino Ankum mit. André Rieu hat in seiner Heimatstadt Maastricht dafür einen Winterpalast errichtet. Ein Winterwunderland mit 150 Kronleuchtern, 50 v