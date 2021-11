Gehrde will Modellkommune für Nachhaltigkeit werden

Der Gehrder Gemeinderat.

Martin Schmitz

Gehrde. Der neue Gehrder Gemeinderat hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Er möchte Gehrde zur Modellkommune für Nachhaltigkeit machen.

Dafür richtete der Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung eigens einen dritten Fachausschuss ein. Die Entscheidung fiel so einmütig wie alle anderen an diesem Abend.Die zu einer Gruppe zusammengeschlossenen Fraktionen der