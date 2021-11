Auf der Stickteich-Kreuzung hat es am Freitag wieder einen Unfall gegeben.

Nordwest-Media

Rieste/ Neuenkirchen-Vörden. An der Kreuzung von L107 und L76 zwischen Rieste und Neuenkirchen-Vörden kracht es regelmäßig. Am Freitag gab es an der Stickteich-Kreuzung bei einem Unfall vier Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich wurden insgesamt vier Personen schwer verletzt. Unfallursache war eine Vorfahrtsverletzung. Mehrere Rettungswagen, Notärzte und Feuerwehrleute aus den Landkreisen Osnabrück und Vechta eilten