Rein und gleich wieder raus: Die Alfhausener feierten Karnevalsauftakt vor der Rathaustür. Wenn machbar, soll es 2022 aber Galsitzungen geben und vielleicht sogar Kinderkarneval.

Margarete Hartbecke

Alfhausen/Eggermühlen/Kettenkamp. Auch in Alfhausen, Eggermühlen und Kettenkamp feierten die Narren am 11.11. Karnevalsauftakt. Aber lässt Corona in dieser Session überhaupt Karnevalssitzungen und andere Veranstaltungen zu? Das planen die Karnevalisten.

Im kleinen Kreis und eher symbolisch setzten die Karnevalisten im Osnabrücker Nordkreis ein Zeichen gegen die Corona-Pandemie. Die ehrgeizigsten Pläne hegten die Narren in Alfhausen, sie stürmten am Donnerstag sogar das Rathaus.„Mach auf di