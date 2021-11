Pferdetransporter bleibt in Alfhausen unter Brücke stecken

Ein Pferdetransporters ist am Donnerstag in Alfhausen gegen eine Brücke geprallt.

NWM-TV

Alfhausen. Glück im Unglück hatten die Insassen eines Pferdetransporters, der am Donnerstag in Alfhausen aufgrund seiner Höhe gegen eine Brücke gefahren ist.

Nach Angaben der Polizei fuhr am Donnerstagnachmittag ein 47-jähriger Mann aus Alfhausen mit seinem Pferdetransporter die Alte Schulstraße in Richtung Ortsmitte. An der Unterführung unter der Bundesstraße 68, umgangssprachlich Tunnel genann