Bei einem Auffahrunfall auf der B68 in Alfhausen ist eine Frau verletzt worden. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Alfhausen. Eine Menge Ärger droht einem 48-jährigen Mann aus Wallenhorst, der am Dienstag einen Auffahrunfall auf der B68 in Alfhausen verursacht hat. Der Wallenhorster saß nämlich betrunken hinter dem Steuer.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 17.15 auf der Bersenbrücker Straße (Bundesstraße 68) in Alfhausen, teilt die Polizei mit. Als eine 41-jährige Frau aus Bersenbrück, die mit ihrem Auto in Richtung Bramsche unterwegs war, an der Kreuz