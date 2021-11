Schüler der von-Ravensberg-Schule putzten zum ersten Mal Stolpersteine in Bersenbrück.

Martin Schmitz

Bersenbrück/Alfhausen. In Bersenbrück putzten Schüler am 9. November zum ersten Mal die Stolpersteine, die an das Schicksal von Juden aus der Stadt im Nationalsozialismus erinnern. Aber was wissen Schüler überhaupt über den Holocaust?

Der 9. November ist der Tag der Erinnerung an die Reichspogromnacht. Am 9. November 1938 brannten überall in Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte wurden geplündert und verwüstet. Der Tag gilt als Auftaktdatum des Nazi-Terrors gegen Jud