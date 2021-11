Was es im Kulturzentrum Molkerei in Bersenbrück zu entdecken gibt

Treffpunkt für alle: Das Kulturzentrum Molkerei in Bersenbrück hat wieder geöffnet.

Miriam Heidemann

Bersenbrück. Lange war es still in der alten Molkerei am Bersenbrücker Bahnhof. Jetzt ist neues Leben eingekehrt. An zwei Tagen in der Woche ist das Kulturzentrum als Treffpunkt für alle geöffnet. Doch die Organisatoren haben mehr vor.

Schon von außen wirkt die alte Molkerei gegenüber vom Bahnhofsgebäude bunt und offen. Aber erst im Innern wird der besondere Charme des Kulturzentrums deutlich. Gleich links neben der Tür lässt die flotte Retro-Tapete an der Wand ein 70er-J