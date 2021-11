Wenn die Krokuszwiebeln jetzt in die Erde kommen, blüht es im Frühjahr 2022 an vielen Stellen in der Stadt Bersenbrück.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Erst Narzissen, dann Tulpen und jetzt Krokusse: Die Pflanzaktion in der Stadt Bersenbrück geht in die dritte Runde. Besonders Kinder und Jugendliche sind aufgefordert, sich an der Umweltaktion zu beteiligen.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es erfolgreiche Pflanzaktionen mit Narzissen und Tulpen. Jeweils im Herbst des Vorjahres stellte die Stadtverwaltung 5000 Blumenzwiebeln zur Verfügung, die dann von großen und kleinen Hobbygärtnern in B