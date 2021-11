Hüdepohl-Bilanz als Bürgermeister: Rieste in zehn Jahren vorangebracht

Der CDU-Kommunalpolitiker Sebastian Hüdepohl reicht den Staffelstab des ehrenamtlichen Bürgermeisters in Rieste in Kürze weiter.

Marcus Alwes

Rieste. Der in Kürze aus dem Amt scheidende Bürgermeister der Gemeinde Rieste hat sich mit der Entwicklung der Kommune am Alfsee zufrieden gezeigt. "Ich glaube, wir haben Rieste ein Stück vorangebracht", so Sebastian Hüdepohl.

Zehn Jahre lang stand der Christdemokrat ehrenamtlich an der Spitze des 3700-Einwohner-Ortes. "Wir sind noch einmal ein Stück mehr eine wichtige Anlaufstelle für Tourismus und Wirtschaft geworden", zudem sei es gelungen, "dem Ort eine Mitte