44 Brandeinsätze für die Freiwillige Feuerwehr Ankum in 2020

Mit Drehleiter im Einsatz: Demnächst soll die Freiwillige Feuerwehr Ankum eine neue bekommen.

Ankum. Corona prägte auch für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ankum das Jahr 2020. Langweilig war es trotzdem nicht, wie Ortsbrandmeister Tim Schulte bei der Jahreshauptversammlung berichtete.

In 2020 waren die Blauröcke bei 130 Einsätzen gefordert, die sich in 44 Brandeinsätze und 86 Technische Hilfeleistungen aufteilen. Ortsbrandmeister Tim Schulte wusste in seinem Rückblick auf die vergangenen 18 Monate zu berichten, dass die