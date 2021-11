Laternen-Lichterbaum zum Martinsfest in Alfhausen am 14. November 2021

Beim kürzlich geweihten Außenaltar der Johanniskirche in Alfhausen soll zum Martinsfest ein mit Laternen behangener Lichterbaum erstrahlen.

Marion Schröder

Alfhausen. Mit einem Lichterbaum will die katholische Kirchengemeinde St. Johannis Alfhausen das Martinsfest feiern. Stehen soll er auf dem alten Friedhof an der Kirche, in der Nähe des neuen Außenaltars.

"Da es pandemiebedingt keinen traditionellen St.-Martins-Umzug geben wird, haben wir die Kinder aufgerufen, eine Laterne zu basteln", teilt Marion Schröder vom Pfarrgemeinderat mit. Die würden dann mit einem Licht in den Baum auf dem alten