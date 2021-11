Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Rieste

Jörn Martens

Rieste. Auf dem Dach in einem Graben an der Maschortstraße landete ein Auto nach einem Unfall am Dienstagabend in Rieste. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort.

Aufmerksame Zeugen haben laut Polizeimeldung gegen 22.08 Uhr den verunglückten Wagen vor dem Haus Maschortstraße 323 gemeldet. . Die hinzugerufene Feuerwehr konnte sowohl im, als auch unter dem Unfallwagen keine Person finden. Nach ers