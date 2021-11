Santiago Aloi (Mitte) wird Bersenbrück aufgrund seiner Gelb-Roten Karten fehlen.

Christian Hesse

Bersenbrück. Die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück reisen am Sonntag, 7. November 2021, (14 Uhr) zum Tabellen-Dritten Heeslinger SC. Mit einem Erfolg will die Elf von Trainer Farhat Dahech den Platz in der Aufstiegsrunde festigen.

Mit dem Heimsieg gegen den Tabellenletzten aus Uphusen vom vergangenen Spieltag im Rücken, sollen nun in der Fremde endlich wieder drei Punkte eingefahren werden. Erst einen Auswärtssieg konnte der TuS in der bisherigen Saison feiern. Der 2