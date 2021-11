Zeigt her Eure Füße: Doris Holzmann kümmert sich um die Füße von Bürgermeister Markus Frerker.

Georg Geers

Eggermühlen . Doris Holzmann betätigt sich schon seit mehreren Jahren in der ambulanten Fußpflege. Jetzt hat die gelernte Krankenschwester in Eggermühlen eine eigene Fußpflegepraxis eröffnet.

Ihre Praxis befindet sich am Tannenweg 2 und damit in direkter Nachbarschaft zum Haarstudio Heipel. Mit der Eröffnung einer eigenen Praxis in der Neubausiedlung an der Bippener Straße, so Holzmann, biete sich nun eine ideale Räumlichkeit, P