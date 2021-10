Tödlicher Verkehrsunfall in Bersenbrück

Auf der B 68 ist es nördlich von Bersenbrück zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Günther Welp

Bersenbrück. In Talge nördlich von Bersenbrück ist es Donnerstagnachmitttag zu einem Verkehrsunfall auf der B 68 gekommen, bei dem ein Fahrer starb und ein weiterer leicht verletzt wurde. Die Bundesstraße ist für die Unfallaufnahme noch gesperrt.

Laut Polizei befuhr ein 56-Jähriger mit einem Sprinter gegen 14.50 Uhr die Bundesstraße in Richtung Bersenbrück. In Höhe der Ortschaft Talge scherte er an einer unübersichtlichen Stelle aus einer Kolonne aus um zu überholen. Dabei kam ihm L