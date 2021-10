Sanierung der alten Sporthalle in Rieste soll Ende 2021 fertig sein

Noch ist die alte Turnhalle in Rieste eine Baustelle. Sie wird zum künftigen Mehrzweckraum an der Grundschule umgebaut.

Marcus Alwes

Rieste. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten an der alten, kleinen Sporthalle in Rieste und an der benachbarten Grundschulmensa sollen zum Jahresende abgeschlossen sein.

Ein komplett neues Dach, eine energetisch erneuerte Fassade, eine frische Verkleidung der Außenwände und zeitgemäße Fenster, die für mehr Helligkeit im Gebäude sorgen, gehören zu den wesentlichen Veränderungen an der alten Turnhalle, die nu