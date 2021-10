Ab Januar Online-Anmeldungen für Kitas in der Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Eltern soll ihre Kinder in den 15 Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Bersenbrück künftig online anmelden können. Wegen der Umstellung auf das neue Verfahren läuft die Anmeldung für das nächste Kindergartenjahr erst im Januar 2022 an.

Um die Kommunikation zwischen Eltern und Kitas zu erleichtern, will die Samtgemeinde das Portal „Little Bird“ einsetzen. 300 Kommunen nutzen es bereits, unter ihnen die Samtgemeinde Fürstenau und die Gemeinde Neuenkirchen-Vö