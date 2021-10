Jeton Rustemi hat ein Bistro im Bersenbrücker Bahnhof eröffnet.

Jana Seibel

Bersenbrück. Im Bersenbrücker Bahnhof gibt es nach längerer Pause wieder ein Bistro. Jeton Rustemi eröffnete dort „Tonito's Pizza“. Geöffnet ist 16 Stunden am Tag, und einen Lieferservice gibt es auch.

Jeton Rustemi möchte Reisenden ebenso etwas Gutes tun wie den Bersenbrückern. Deshalb ist „Tonito's Pizza“ geöffnet in dem Zeitraum, in dem Züge im Bahnhof halten, also täglich von 6 bis 22 Uhr. Neben Pizza und Pasta hat der neue Inhab